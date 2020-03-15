الأردن يسجل 6 إصابات بكورونا.. بينهم 5 سياح

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الأردن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الوباء العالمي (الجائحة).

وأفيد أن من بين المصابين أربعة سياح فرنسيين، وآخر أميركي قادم من مصر.

يذكر أن الأردن أعلن سابقاً حالة إصابة واحدة بالفيروس.

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واتخذت إجراءات لمكافحة انتشاره أمس السبت بما شمل قيودا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أعلن السبت، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة، اعتباراً من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الرزاز في بيان: "سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري".

وأضاف أنه "يستثنى من ذلك كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوما".

وتابع: "وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري".