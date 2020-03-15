النمسا تحذر.. لا تجمع لأكثر من 5 أشخاص!

بعدما أعلنت النمسا، السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 655، قررت السلطات الأحد، منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص لمواجهة انتشار المرض.

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وذكرت وزارة الصحة النمساوية أنه تم حتى الآن تم إجراء 7467 اختبارا للكشف عن الفيروس، في مختلف المناطق، مشيرة إلى شفاء 6 من المصابين مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وكانت النمسا قد فرضت الحجر الصحي على منطقتي باتسناوتال وسانت أنطون في مقاطعة أرلبیرغ الغربیة بعد اكتشاف فيروس كورونا لدى بعض السياح هناك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 5796 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة إعلامية استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد، عند الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

5796 ضحية في العالم

وسُجلت 154620 إصابة في 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل، إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس كورونا تختلف بحسب البلد.

ومنذ التعداد السابق السبت عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، سُجّلت في العالم 32 وفاة جديدة و2839 إصابة جديدة.

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80844 إصابة، بما في ذلك 3199 وفاة فيما شفي 66911 شخصًا. وأعلنت الصين تسجيل 20 إصابة جديدة و10 وفيات منذ مساء السبت وحتى التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش الأحد.

وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت حتى تاريخ إعداد الحصيلة الأحد، 2597 وفاة (22 حالة جديدة) من أصل 73780 إصابة (2819 إصابة جديدة).