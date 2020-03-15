بسبب كورونا.. إغلاق الأقصى وقبة الصخرة بالقدس

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى المبارك كإجراء وقائي من منع انتشار فيروس "كورونا".

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وجميع الأبواب ستبقى مفتوحة أمام المصلين.

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وذكر مصدر في الأوقاف للعربية والحدث، أن إتاحة الصلاة في الساحات المفتوحة في المسجد الأقصى جاءت لوقاية المصلين أولاً ومنع تثبيت خلو الأقصى من المصلين في ظل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيمه.

أصدرت الوزارة السبت قرارا بإغلاق كافة المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينية في إطار المساعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وأعلنت في بيان عن قرارها "حصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، حتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد أعلن في وقت سابق السبت أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد بذلك إلى 38 حالة.

وقال "الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة منها 2676 في قطاع غزة".

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة إجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة. كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ يوم الأربعاء.