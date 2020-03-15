كورونا يضرب أوروبا.. 1809 وفيات بإيطاليا و288 في إسبانيا

أصبحت أوروبا بؤرة فيروس كورونا المستجد، وبدأت عدة بلدان تلمس ارتفاعاً في عدد الإصابات، لا سيما إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى ألمانيا وبريطانيا.

وأحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 1809 في هذا البلد الأكثر تضررا في أوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني الأحد.

وعلى غرار السبت، ارتفع عدد المصابين مجددا وسجلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسبانية، الأحد، عن تسجيل ألفي إصابة بالفيروس المستجد، ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة فقط.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا.

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وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة، فيما تُوفي 288 شخصاً جراء الفيروس، المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، في البلاد.

حجر صحي شبه كامل

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن أمس السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في البلاد.

وقال سانشيز في خطاب نقله التلفزيون إن "منع التنقل في الشوارع بات إلزاميا اعتبارا من اليوم".

وأوضح أنه في إمكان المواطنين الخروج من منازلهم "للعمل" أو "شراء الخبز" أو التوجه إلى الصيدلية أو الذهاب لتلقي العلاج ولكن "ليس لتناول العشاء عند صديق".

كما أضاف أن المتاجر غير الإساسية سيتم إغلاقها في كل أنحاء البلاد، علما بأن هذا التدبير سبق أن اتخذ في مناطق عدة على غرار مدريد، الأكثر تضررا بالوباء مع نحو ثلاثة آلاف إصابة.

هذا وأكد سانشيز "إننا مصممون بشدة على التغلب على الفيروس".

هولندا تغلق المدارس والمطاعم

وإلى ذلك، أمرت الحكومة الهولندية، الأحد، بإغلاق كل المدارس والحانات والمطاعم والمقاهي بهدف السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال وزير التربية اري سلوب: "من 16 اذار/مارس الى السادس من نيسان/ابريل ستغلق المدارس ودور الحضانة باستثناء الأطفال الذين يمارس ذووهم وظائف أساسية"، بحسب فرانس برس.

وأعلن وزير الصحة برونو بروينز في مؤتمر صحافي قرار "إغلاق كل المطاعم والحانات اعتبارا من الساعة 18,00 الأحد، إضافة الى النوادي الرياضية والمقاهي".