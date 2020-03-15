رب ضارة نافعة.. كورونا يؤجل محاكمة نتنياهو

أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، على ما أعلنت محكمة القدس، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي كان على متن سفينة الرحلات السياحية... ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل العرب و العالم

وأوردت المحكمة في بيان الأحد، أنه على ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، تقرر إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 أيار/مايو 2020.

بدورها، أكدت وزارة العدل الإسرائيلية الأحد، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد تأجلت لشهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 مارس/آذار آذار بقراءة لائحة الاتهام بحق نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ستعقد في 24 مايو أيار "بسبب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا".

"لم أخطئ"

يشار إلى أن نتنياهو، وهو أكثر زعماء إسرائيل بقاء في السلطة، نفى ارتكاب أي مخالفات خلال التحقيقات.

ويقود نتنياهو تنفيذ إجراءات صارمة في إسرائيل لإبطاء انتشار الفيروس. وتتضمن الاتهامات الموجهة لنتنياهو الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وإضافة للمعركة القانونية التي يواجهها نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، يواجه أيضا معركة للبقاء في الساحة السياسية بعد انتخابات لم تخرج بنتيجة حاسمة في الثاني من مارس آذار تلت تصويتين في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول الماضيين أسفرا أيضا عن نتيجة غير حاسمة.

بانتظاره عقوبة لسنوات

كما أن نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما، متهم بقبول هدايا قيمتها نحو 264 ألف دولار من رجال أعمال، وبتقديم مزايا تنظيمية مقابل ما يقال إنها محاولات للحصول على تغطية إيجابية له في موقع إخباري إلكتروني واسع الانتشار.

وإذا أدين نتنياهو بالرشوة، فسيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. أما الاحتيال وخيانة الأمانة فالعقوبة القصوى هي السجن لـ3 سنوات.

وكان نتنياهو قد احتفى منذ أيام بـ"انتصاره الكبير" الذي جاء "رغم كل الصعاب"، في الانتخابات التشريعية التي كانت حاسمة لبقائه السياسي.

وقال نتنياهو حينها "هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتنياهو ولى وانتهى". كما أضاف "انتقلنا من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع وجبنا البلاد بطولها وعرضها، والتقينا مواطني إسرائيل حيث كان لابد أن نقنع البعض وننقل لهم عدوى حماسنا".

إلى ذلك تولى الرجل السبعيني رئاسة الحكومة لثلاث ولايات متوالية، إلا أنه يسعى للفوز برابعة.