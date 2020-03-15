ضحايا وباء كورونا.. 5796 وفاة وأكثر من 154 ألف إصابة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 5796 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة إعلامية استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد، عند الساعة 9,00 بتوقيت غرينتش.

وسُجلت 154620 إصابة في 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل، إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس كورونا تختلف بحسب البلد.

ومنذ التعداد السابق السبت عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، سُجّلت في العالم 32 وفاة جديدة و2839 إصابة جديدة.

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80844 إصابة، بما في ذلك 3199 وفاة فيما شفي 66911 شخصًا. وأعلنت الصين تسجيل 20 إصابة جديدة و10 وفيات منذ مساء السبت وحتى التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش الأحد.

وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت حتى تاريخ إعداد الحصيلة الأحد، 2597 وفاة (22 حالة جديدة) من أصل 73780 إصابة (2819 إصابة جديدة).

وأكثر الدول تضرراً بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 1441 وفاة من أصل 21157 إصابة، ثم إيران مع 611 وفاة، و12729 إصابة، وإسبانيا مع 183 وفاة و5753 إصابة، وفرنسا حيث سُجلّت 91 وفاة و4499 إصابة.

ومنذ الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، السبت، أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى وجزر سيشيل أول إصابات على أراضيهما.

وبلغ عدد الإصابات في آسيا عند الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش، الأحد، 91707 حالات (3317 وفاة) وأوروبا 44747 حالة (1786وفاة) والشرق الأوسط 14011 حالة (625 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 3128 إصابة (52 وفاة) وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 448 حالة (6 وفيات) وأوقيانيا 303 إصابات (3 وفيات) وإفريقيا 280 حالة (7 وفيات).