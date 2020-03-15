وزير فرنسي ينصح: إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

وجه وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، نصيحة إلى مواطنيه، بعدم تناول "مضادات الالتهابات" في حال الإصابة بفيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وباء.

وحذر الوزير الفرنسي عبر تغريدة على حسابه على تويتر مساء السبت من أن تناول مثل تلك المضادات قد يفاقم حالة المصاب بكوفيد 19.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

إلى ذلك، نصح في حال المعاناة من ارتفاع في الحرارة، تناول مخفضات الحرارة من عائلة "الباراسيتامول".

إغلاق المتاجر

يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب كان أعلن السبت أن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف الليل في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار الفيروس. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

إصابة 4500 ووفاة 91 حتى الآن

وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بعد أن أعلنت سلطات الصحة العامة أن عدد الوفيات بلغ 91 حتى الآن بينما أصيب 4500 بالمرض. وارتفعت تلك الأعداد بعد أن سجلت السلطات 12 حالة وفاة جديدة بالمرض السبت وأعلنت على موقعها على الإنترنت هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعد أن كان 3661 يوم الجمعة.



إلى ذلك، قال فيليب إنه لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار لأن الكثير من الناس لا يزالون في الشارع ولا يطبقون بشكل فعال الإجراءات المعلنة حديثا بما يسرع من وتيرة انتشار الفيروس.

وبالرغم من ذلك أعلن أن الانتخابات المحلية المقررة الأحد ستجرى في موعدها.