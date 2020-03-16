الأردن يتصدى لكورونا.. ويحجر على جميع القادمين

بعد سلسلة من إجراءاتها الاحترازية ضد وباء كورونا المستجد، أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستفرض اعتبارا من اليوم الاثنين حجرا صحيا إلزامياً لمدة 14 يوما على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية بهدف احتواء الفيروس.

وقال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان، إن "إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية سيبدأ تنفيذها فورا لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين".

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كما أوضح أن "الإجراءات تشمل فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعداً، لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان والعقبة، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة".

وأضاف أنه "خلال تواجدهم في الحجر الصحي في هذه الفنادق تمنع زيارتهم وسيتم تأمينهم بجميع متطلبات الإقامة، مثل وجبات الطعام والأدوية لمن يحتاج وأي احتياجات أساسية أخرى".

منع استقبال القادمين

هذا وتابع العضايلة "كإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعدا، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك، وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس السبت، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، في حين سيستمر الأردن باستقبال مواطنيه العائدين من الخارج.

وسجلت في الأردن حتى الآن 16 إصابة بفيروس كورونا بينهم ستة سياح فرنسيين وسيدة عراقية.