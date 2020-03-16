دبي.. تعليق للأعراس والحفلات فوراً في البيوت

في إطار السعي إلى منع تفشي فيروس كورونا، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الاثنين بأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، "توجه بتجنب إقامة الحفلات والأعراس في المنازل بصورة فورية، اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري".

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، طلبت الأحد، من دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ومعسكرات الربيع المرخصة في الإمارة، التوقف عن تقديم خدماتها بداية من الأحد حتى نهاية الشهر الجاري. كما أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي الإغلاق المؤقت للمتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة في الإمارة، حتى نهاية الشهر الجاري.

بالتزامن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 125 ألف فحص مخبري في الدولة، للكشف عن المصابين بالفيروس.

في إطار الاهتمام والرعاية المستمرين من حكومة الإمارات وحرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، ومن خلال تضافر الجهات الصحية وإجراءاتها الاحترازية الوقائية، فقد تم اجراء أكثر من 125 ألف فحص مخبري في الدولة للكشف عن المصابين بـ #فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19 pic.twitter.com/wdNH75YzQp — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 16, 2020

وفي التفاصيل، أفاد حساب وزارة الصحة الإماراتية على "تويتر" الاثنين، بأن طواقمها أجرت ما يقارب 13 ألف فحص لكل مليون شخص. وأشارت إلى أن ذلك يؤكد كفاءة النظام الصحي وقدرته على الاستجابة النوعية لاحتواء فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت الأحد، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند، في حين وصلت أعداد المصابين إلى 98 في الدولة حتى أمس الأحد، وفقاً لحساب الوزارة على "تويتر".