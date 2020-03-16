جونسون: كورونا ينتشر بسرعة في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، نوصي بعدم السفر وتفادي التجمعات لمنع انتشار كورونا، مطالباً بتجنب الاتصال المباشر غير الضروري مع الآخرين.

وطالب في مؤتمر صحافي حول الفيروس الذي بات وباء عالمياً، كبار السن والأطفال والحوامل البقاء في البيت.

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كما أشار إلى أن وتيرة انتشار كورونا تسير بسرعة في بعض أنحاء البلاد، وقال "نسعى لتطبيق الحماية من كورونا التي تنتشر بشدة، ونقود جهودا دولية مشتركة لمنع انتشار كورونا".

هذا ويرى جونسون أنه لا يجب حظر كل التجمعات بسبب كورونا، وأضاف "لكننا نتابع عن كثب".

كما قال إن "الحكومة لن تدعم التجمعات الضخمة بخدمات الطوارئ".

الإصابات ترتفع

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة البريطانية، الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 1543 حالة بزيادة عن حالات الإصابة المسجلة يوم الأحد والتي بلغت 1372 حالة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ما زال عند 35 حالة، مشيرة إلى أن عملية الوقاية من كورونا ستستمر لمدة 12 أسبوعا