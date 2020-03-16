غانتس الرابح لغريمه: لا أحد فوق القانون في إسرائيل

أكد زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، أنه "سيفعل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة شاملة خلال أيام"، مطالباً بتقديم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة والعدالة، قائلاً: "لا أحد فوق القانون في إسرائيل".

'I extend my elbow to everyone': Gantz officially begins negotiations to form a government to replace Netanyahuhttps://t.co/S3qQBPU6Jb — Haaretz.com (@haaretzcom) March 16, 2020

وفي التفاصيل، حصل المنافس السياسي الرئيسي لبنيامين نتنياهو، الجنرال السابق بيني غانتس، على تفويض رسمي الاثنين، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

"سأواجه فيروسي كورونا والانشقاق"

وقال غانتس، في كلمة متلفزة بعد تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة: "أعدك (ريفلين) أنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع، أخدم فيها كل الناخبين وأقود البلاد لمواجهة فيروس كورونا وفيروس الانشقاق"، مضيفا أن الانتخابات الرابعة "غير ممكنة".

وحصل زعيم تحالف "أزرق أبيض"، الأحد، على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على توصية 61 نائباً في الكنيست. وأفادت القناة "13" التلفزيونية الإسرائيلية بأن"61 نائباً (من بين نواب الكنيست 120 نائباً) قدموا توصيتهم للرئيس ريفلين بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة، وبذلك تفوق على ما جمعه زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، الذي دعمه نواب اليمين وأحزاب المتدينين البالغ عددهم 58 نائباً".

"العرب أوصوا جميعاً بتكليف غانتس"

كما أشارت القناة إلى أن نواب القائمة المشتركة للأحزاب العربية الـ15، أوصوا جميعاً بتكليف غانتس، كذلك منحه نواب حزب "يسرائيل بيتينو" الـ7 بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، و6 نواب من تحالف "حزب العمل وميرتس" أصواتهم.

يذكر أن محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، أرجئت أمس الأحد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء، على ما أعلنت محكمة القدس، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.