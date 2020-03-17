الوباء يصل الصحة العالمية.. إصابة موظفين بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا. وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين كريستيان ليندماير أن الموظفين أتيا إلى المكتب، ثم بعد أن عادا إلى منزليهما شعرا بعوارض الفيروس".

وأضافت أن بعد اجراء الاختبارات والتحاليل تبينت إصابتهما بكورونا.

يذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، كان أعلن الاثنين، أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، مؤكداً أنه انتشر حول العالم بشكل أكبر مما كان في الصين، لاسيما أن عدد الوفيات والإصابات تجاوز عالميا ما سجل في الصين.

ودعا أدهانوم خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

إلى ذلك، شدد على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة لوقف انتشار الوباء، مؤكدا أن "هناك إصابات لا نعلم عنها خصوصا الطفيفة منها".

كما اعتبر أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار الفيروس.