اليونان.. تقييد حركة المهاجرين بالمخيمات لمنع انتشار كورونا

أعلنت اليونان، الثلاثاء، أنها ستغلق مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء البلاد أمام الزائرين لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الهجرة في بيان "ستعلق زيارة الأفراد والمنظمات للمخيمات لمدة 14 يوماً على الأقل".

وأضافت "لن يسمح سوى بدخول الموظفين وسيفرض فحص إجباري لدرجة حرارة الواصلين الجدد"، مشيرة إلى أنه سيتم تشجيع سكان المخيمات على الحد من تحركاتهم داخل وخارج المخيمات.

وشددت اليونان قيودها تدريجيا على التجارة والتجمعات العامة مع ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 4 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويعيش عشرات آلاف طالبي اللجوء في البر والجزر اليونانية القريبة من تركيا. ومعظم المخيمات مكتظة وتتجاوز قدرة استيعابها.

ووصل مئات المهاجرين الجدد إلى اليونان هذا الشهر بعد أن أعلنت تركيا أنها لن توقف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما أحدث فوضى استمرت أياما على الحدود اليونانية.

وسارعت وزارة الهجرة اليونانية إلى فتح مخيمين جديدين في البر اليوناني لإيواء مئات الواصلين الجدد.

والثلاثاء، قالت الوزارة إنها ستعلق الدراسة والنشاطات الخارجية في المخيمات تحسبا لانتشار الفيروس. كما ستقوم بتعقيم الأماكن المغلقة كل يوم.