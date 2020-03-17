مزيد من الاعتقالات بتركيا.. توقيف الملياردير قربان أوغلو

في استمرار لحملات الاعتقال التي تطال أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، أعلنت شرطة اسطنبول الثلاثاء أنها ألقت القبض على رجل الأعمال التركي مبارز مانسيموف قربان أوغلو والذي تربطه علاقات مالية بأسرة رجب طيب أردوغان.

ويعد مبيريز مانسيموف أحد أبرز شركاء براق نجل الرئيس رجب أردوغان في شركات الشحن البحري التي تمتلكها العائلة في جزيرة مان البريطانية والتي كشفت عنها وثائق بنما "ملفات مالطا" وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية في تقريرها المفصل عن الموضوع.

ويبلغ رجل الأعمال من أصل أذربيجاني، من العمر 52 عاماً، وكان استقر في تركيا عام 1998، وحصل على الجنسية التركية عام 2007.

وفي عام 2014 أصبح من بين أغنى 10 رجال أعمال في تركيا، وفي عام 2015 كان في قائمة أغنى 500 رجل أعمال حول العالم، ويمتلك مجموعة بالمالي (Palmali) في تركيا، يقوم بأعمال شحن البحري، لنقل المواد الكيميائية والبترولية عن طريق أسطوله من سفن الشحن.

اشترى عام 2011 ميناء يخوت بمدينة بودروم جنوب تركيا بقيمة 42 مليون دولار أميركي، وقام بإنشاء ميناء ياليكافاك في تركيا أيضًا بقيمة 200 مليون دولار، ويضم أسطوله البحري أكثر من 20 سفينة شحن.

التهرب الضريبي

جدير بالذكر أنه عام 2018 فتحت السلطات الروسية تحقيقا بتهمة التهرب الضريبي بحق جوربون أوغلو المعروف بتأجيره سفن شحن تابعة لنجل الرئيس التركي، بلال أردوغان، ونقله النفط الروسي على متنها تحت علم مالطا.

وسبق وأن نشر موقع theblacksea.eu الإخباري ادعاءات مثيرة للجدل حول أسطول ناقلات النفط المملوك لأردوغان وعائلته بعدما كشفت حجم ثورة رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدرم، وعائلته في الدول الأوروبية وعلى رأسها هولندا ومالطا التي بلغت نحو 140 مليون يورو.

وذكر الموقع حينها أن أردوغان وعائلته يمتلكون ناقلة نفط تحمل اسم "Agdash" وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات وذلك بواسطة شركات خارج الحدود في كل من مالطا وجزيرة مان.

ووفق وثائق بنما التي تفضح علاقة أردوغان مانسيموف، اتضح أن شركة عائلة أردوغان الأولى في قطاع النقل البحري تأسست في 10 إبريل/نيسان 2006 تحت اسم تركواز، برأس مال تأسيسي 1 مليون ليرة تركية (751800 دولار). وحصل كل من براق، نجل أردوغان، وشقيقه مصطفى وزوج شقيقته ضياء إليجن، على 25% من أسهم الشركة، وحصل والد زوجة براق عثمان كيتينجي على حصة نسبتها 15%، في حين ذهبت نسبة الـ 10% المتبقية لصديق أردوغان المقرب وصديقه القديم مصطفى غندوان.

ونظرا لوجود شركة تركية أخرى باسم تركواز تم تغيير اسم الشركة إلى بوميرز، الأحرف الأولى ل/لشركاء.

ملاذ ضريبي

بعد يومين فقط من تأسيسها، اشترت شركة بوميرز شركة بال شيبنج تريدر التي تتخذ من مالطا، وهي جزيرة ملاذ ضريبي أخرى، مقرا لها. لا يوجد سجل حول المبلغ الذي دفعته بوميرز لشركة بال شيبنج، التي يملكها الملياردير الآذري مبيريز مانسيموف، الذي يمتلك أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة تابعة لشركة بالمالي التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها.

وكافأ أردوغان مانسيموف بمنحه الجنسية التركية عام 2006 ليعزز استثماراته في تركيا تحت رعاية أردوغان.

ويحمل رجل الأعمال التركي المعتقل جنسية أذربيجان أيضا

وقالت الشرطة التركية إنه تم اعتقال قربان أوغلو في مطلع الأسبوع وإن محكمة أصدرت أمرا رسميا بالقبض عليه لصلاته بشبكة كولن التي يتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصا.

وتم تفتيش منزل قربان أوغلو ومجموعته التي لم يتسن الحصول على تعليق من أي من العاملين فيها.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن محكمة اسطنبول أمرت باستمرار حبسه بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

يذكر أن مجلة فوربس قدرت ثروة قربان أوغلو في عام 2015 بمليار و300 مليون دولار، وتشمل استثماراته منتجات الألبان ووسائل الإعلام والمنتجعات والطائرات وكذلك أسطول ناقلات.

كما يشار إلى أن قربان أوغلو ولد في باكو عاصمة أذربيجان وصار مواطنا تركيا في عام 2006.