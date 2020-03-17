بسبب كورونا.. الهند تحظر دخول القادمين من أوروبا وتركيا

أعلنت الهند أنها ستحظر دخول كافة المسافرين، بمن فيهم المواطنون الهنود، من دخول البلاد في الرحلات الجوية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والمملكة المتحدة ابتداء من غد الأربعاء.

وطبقًا لبيان صادر عن "منظم الطيران الهندي" اليوم الثلاثاء، سيُطلب من المسافرين القادمين أو العابرين (ترانزيت) عبر الإمارات والكويت وعُمان وقطر الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً عند وصولهم البلاد.

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كذلك، سيخضع الوافدون من الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا لقيود مماثلة، في حين تم إغلاق العديد من نقاط الحدود مع باكستان وبنغلاديش وميانمار المجاورة.

من جهتها، أعلنت وزارة السياحة الهندية هذا الأسبوع أنها ستغلق تاج محل الشهير أمام الزوار. كما تم إغلاق العديد من المعالم الأثرية الهامة الأخرى في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على سلامة الناس وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير السياحة براهلاد باتيل في تغريدة على "تويتر" إن "كل المعالم التي يتم الدخول إليها مقابل بدل مالي وكل المتاحف تلقت أمراً بإغلاق أبوابها لغاية 31 آذار/مارس".

والهند البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، وقد سجّلت أكثر من 114 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتا وفاة.

وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية واتّخذت إجراءات عدّة أخرى للحد من تفشي الوباء.