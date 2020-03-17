تعليقات مستفزة حول كورونا تغضب تركيا.. اعتقال 19 شخصاً

تستمر السلطات التركية في اتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد بعد الإعلان عن 47 إصابة وسط معلومات تفيد بأن هذا العدد أقل بكثير من العدد الحقيقي.

موضوع يهمك في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل حول الآثار الصحية المترتبة على انتشار شبكات الجيل الخامس وإمكانية تسببها في الأمراض، خرجت... هيئة دولية تتحدث عن علاقة شبكات الجيل الخامس وفيروس كورونا اقتصاد

فمع فرض تركيا تعليمات أصابت الحياة اليومية بالشلل، اعتقلت السلطات 19 شخصا من بين 93 آخرين قالت إنهم نشروا معلومات "مستفزة لا أساس لها من الصحة" على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفشي الوباء.

في التفاصيل، وبعدما أغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس، أفاد بيان وزارة الداخلية بوجود منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مسؤولين وتنشر الفزع والخوف، تتحدث عن انتشار الفيروس على نطاق واسع في تركيا، وأن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات كافية.

وأضاف البيان الذي نشر في وقت متأخر من مساء الاثنين: "جرى اعتقال 19 من المشتبه بهم، وعملية اعتقال الآخرين الذين تم التعرف عليهم مستمرة".

حجر صحي للقادمين

يشار إلى أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، كان أعلن عن 29 حالة إصابة جديدة مساء الاثنين، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 47. فيما لم تعلن البلاد أي وفيات.

وقال رئيس بلدية اسطنبول إن الأتراك الراغبين في العودة لبلادهم من 9 دول أوروبية سينقلون بحلول منتصف ليل اليوم 17 مارس/آذار بشرط أن يبقوا في الحجر الصحي مدة 14 يوما.