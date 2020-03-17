محمد بن زايد عن كورونا: هذا الوقت سيمضي وأوصيكم بأهلكم

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن الظروف الصعبة التي يشهدها العالم ستمضي، مطالبا الجميع بالصبر والمحافظة على صحتة أهلهم وذلك بعد تفشي فيروس كورونا الذي بات وباء عالمياً.

وقال في كلمة له بمجلس في قصر البحر بأبوظبي بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الثلاثاء،"أريدكم أن تتذكروا كلمة وهي أن الوقت الصعب الذي نعيشه سيمضي بإذن الله لكن يحتاج منا إلى صبر".

وأكد أن "الدواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات، عندنا القدرة لتأمين إلى لا نهاية".

وتابع "الإنسان اللي شاك في نفسه وهو أمانة في رقبتنا، وجاي يفحص لازم ينفحص، واجبنا نأكد سلامته وسلامة أهله".

كما وجه شكره لكل موظف في وزارة الصحة وقال "هذا العمل لا يمكن نسيانه".

يجب أن نكون أقوى

وقال "عاداتنا وتقاليدنا غالية.. وأطلب من كل إماراتي ومقيم أن يتحفظ عليها خلال هذه الفترة"، وأوضح أن "هذا الوباء لا يضر بالناس اللي صحتهم جيدة ولكنه يضر من صحتهم محدودة، الوقت موجود والظرف موجود". وقال "أوصيكم على أهلكم" وكررها 3 مرات.

وتابع "كل عمل تقوم به دولة الإمارات هو لحماية الإمارات وأهلها والمقيمين فيها، وهذه أمانة في رقابنا، لازم نكون أقوى وأصح وأكثر تطوراً".

وقال "نحن عايشين لنؤمن مستقبل أحفادنا، ولا تشيلون هم".

يذكر أن كورونا سجل حتى الآن 7063 وفاة على الأقل حول العالم، وفق حصيلة أنجزتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

في حين سجلت أكثر من 180 ألف إصابة في 145 بلدا ومنطقة منذ ظهور الفيروس.

ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، إذ لا يطبق عدد كبير من الدول سياسة فحص تشمل جميع المشتبه فيهم كما تطالب منظمة الصحة العالمية.