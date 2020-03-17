منع التجمع والتنقل في الأردن.. والجيش عند مداخل المدن

اتخذ الأردن، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت رئاسة الوزراء الأردنية على تويتر، تعطيل القطاع الخاص كاملا باستثناء القطاع الصحي، بالإضافة إلى منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقل بين المحافظات.

إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد وذلك في إطار إجراءات منع انتشار الفيروس.

وناشدت القيادة العامة في بيان المواطنين اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.

وكان الأردن أعلن في وقت سابق تشديد القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة بعد بلوغ الإصابات المؤكدة بالفيروس 33 حالة.

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حجر صحي على نحو ستة آلاف شخص

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 33 شخصا، مؤكدة فرضها الحجر الصحي الإجباري 14 يوما على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقال الناطق باسم ملف كورونا في وزارة الصحة الطبيب نذير عبيدات إن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ارتفع إلى 33 حالة بينهم ستة سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن".

كما أوضح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "الحالات الأربع الجديدة التي تم تسجيلها هي لأردنيين خالطوا أشخاصا مصابين".

وبحسب المواقع الاخبارية المحلية أصيب ستة أشخاص بفيروس كورونا بعد مشاركتهم بحفل زفاف في محافظة إربد 89 كلم شمال عمان.

من جانب آخر، أعلن مدير التوجيه المعنوي الناطق باسم الجيش الأردني العميد الركن مخلص محمد المفلح أنه تم فرض الحجر الصحي على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقال المفلح لقناة "المملكة" الرسمية "وصل الأردن 5800 شخص من ضمنهم 44 مسافر ترانزيت و4243 أردنيا و1513 عربيا وأجنبيا وجميعهم في الحجر الصحي في الفنادق الأردنية" في منطقة البحر الميت الواقع على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.

كما أضاف أن هناك "115 شخصا سيصلون على متن طائرتين قادمتين من الولايات المتحدة إلى الأردن قبل إيقاف حركة جميع الرحلات اليوم (الثلاثاء)".

وأوضح أنه "جرى إرسال فرق طبية من الخدمات الطبية الملكية لمتابعة المحجور عليهم في الفنادق التي جرى تعقيمها قبل وصول المحجور عليهم".

إلى ذلك، أكد أن "أي شخص تثبت إصابته يجري إخلاؤه من الفندق إلى مستشفى الأمير حمزة" الحكومي في عمان والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.