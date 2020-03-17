هلع في مستشفى بالأردن.. إصابة ممرضة بكورونا

في الوقت الذي سجل فيه الأردن الثلاثاء 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33، كشف مدير إحدى المستشفيات عن إصابة ممرضة.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، بعد أن كشف مدير عام مستشفى البشير محمود زريقات، إصابة ممرضة في قسم جراحة العظام للنساء، بكورونا بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين.

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وقال زريقات، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة لتتبين أنها إيجابية، فوضعت على الفور في العزل الصحي.

كما لفت إلى أنه جرى إغلاق قسم العظام والحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والممرضين والممرضات التي خالطتهم الممرضة لمدة 14 يوما.

فحص المرضى

إلى ذلك، أكد أنه جرى فحص المرضى في القسم وكل من خالطته، وتطبيق الحجر الصحي على المرضى لمدة 14 يوما حتى لو كان علاجهم قد انتهى.

وشدد على أن الوضع الصحي جيد ومستقر في المستشفى.

إلى ذلك، أوضح أن فريقاً مخصصا بالاستقصاء الوبائي توجه إلى منزل عائلة الممرضة ولكل من خالطها فور عودتها من السفر وسيخضع كل من خالطها للحجر الصحي 14 يوما.