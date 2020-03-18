الجيش الأردني يغلق منافذ العاصمة اعتباراً من صباح الخميس

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، عن غلق العاصمة عمان من جميع المنافذ، اعتبارا من الساعة 7 صباحا، الخميس، ولإشعار آخر باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية.

هذا وأقر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

والثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 40 حالة في الأردن، من بينها حالة شفيت من المرض.

وتضم الحالات 32 أردنيًا و6 فرنسيين وعراقية وفلبينية. وبينت الصحة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.