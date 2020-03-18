جماعة الإخوان تعلن وفاة نائب مرشدها في الفلبين بكورونا

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء، وفاة مصطفى ساريفادا، نائب المرشد العام للجماعة في الفلبين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجماعة في بيان رسمي إن سريفادا، المعروف بـ"أبو ثابت"، توفي صباح اليوم بفيروس كورونا، الذي أصيب به "في رحلة العودة من مهمة دعوية"، حسب تعبيرها.

موضوع يهمك قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو لرويترز اليوم الأربعاء إن الخطوط الجوية القطرية استغنت بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف... الخطوط القطرية تنهي عمل 200 موظف فلبيني بشكل مفاجئ شركات

وتنشط في الفلبين "جبهة تحرير مورو" المتطرفة المعروفة بميولها الإخوانية. وتأسست هذه الجبهة على يد الشيخ سلامات هاشم في العام 1977 وضمّت في بداياتها بعض الطلاب الذين تأثروا بفكر حسن البنا، مؤسس "الإخوان المسلمين"، وسيد قطب منظر الجماعة. ويتزعم هذه الحركة حالياً مراد إبراهيم الذي اختير لرئاسة الجبهة عقب وفاة زعيمها السابق سلامات هاشم عام 2003.

وأعلنت الفلبين عن 187 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقا لوزارة الصحة التي أكدت أمس الثلاثاء أن أحد مسؤوليها كان بين المصابين. وتوفى 14 شخصاً بالفيروس في الفلبين، وهو أكبر عدد في دول جنوب شرق آسيا.

وألغت الفلبين مهلة زمنية كانت قد منحتها لآلاف المسافرين الأجانب (ومدتها 72 ساعة) لمغادرة جزيرة لوزون في شمال البلاد، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء. وضعت الحكومة الجزيرة تحت الحجر الصحي بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك.