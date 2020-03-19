إصابة ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا

المصدر: دبي - قناة العربية، أسوشيتد برس

أعلن القصر، الخميس، أن الأمير ألبير الثاني أمير موناكو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القصر إن الأمير بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص، وأن "وضعه الصحي لا يثير أي قلق".

وأوضح البيان الصادر من قصر موناكو أن "الأمير خضع للفحوص في بداية الأسبوع، وجاءت النتيجة إيجابية".

وقبل ثلاثة أيام، أصيب وزير الدولة في موناكو، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل، بالفيروس.

وحث ألبير في البيان سكان إمارته المتوسطية الصغيرة على احترام إجراءات العزل.

وألبير هو الطفل الثاني للأميرة غريس - غريس كيلي سابقًا - والأمير رينييه . وفاز ألبير في لعبة زلاجة الجليد الأولمبية خمس مرات، وكان في السنوات الأخيرة ناشطًا بيئيًا عالميًا.

ويتحدث ألبير بطلاقة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتخرج من كلية أمهيرست في ماساتشوستس بدرجة في العلوم السياسية في عام 1981، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية. ولديه وزوجته السابقة شارلين ويتستوك طفلان توأم.