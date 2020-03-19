بسبب كورونا.. بريطانيا تسحب جزءاً من قواتها في العراق

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس الخميس أنّ بلاده تقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنّ القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب "تعليق" برنامج التحالف الدولي لستين يوما "كإجراء وقائي" إثر تفشي الوباء.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب إجراءات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات الأخرى المعلنة اليوم الثلاثاء، تعليق مدفوعات الرهن العقاري ثلاثة أشهر للأفراد الذين يمرون بصعوبات، وتوسيع نطاق تعليق ضريبة الممتلكات على الشركات الصغيرة ليشمل جميع شركات قطاعي الضيافة والترفيه. وستحصل تلك الشركات أيضا على منحة نقدية وستبحث الحكومة تقديم حزمة دعم لشركات الطيران والمطارات.

وعبرت الحكومة البريطانية عن استعدادها لزيادة حجم ضمانات القروض بما يكفل وصول السيولة إلى جميع الشركات التي تحتاجها في ظل تباطؤ النشاط.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الثلاثاء، أن بلاده تعمل على توفير كل السلع لتجنب أي هلع يمكن أن يصيب المواطنين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحافي، بمشاركة وزير المالية أنه على المواطنين التعقل في قضية تخزين المواد الغذائية.