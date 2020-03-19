لأول مرة.. لا إصابات جديدة بكورونا في معقله " ووهان "

لم تسجل مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى فيما ارتفع عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج ارتفاعاً قياسياً ومعظمها في العاصمة بكين، وفي إقليم هوبي بوسط الصين، سُجلت 8 وفيات جديدة ومن بينها 6 حالات وفاة في ووهان عاصمة الإقليم.

وأعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر بفيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في كانون الثاني/يناير، لكنّها سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

وبلغت حصيلة الوفيات بـفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر وحتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش من مساء الأربعاء 8784 وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

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وسجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. غير أنّ هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

ومنذ آخر حصيلة أعدّتها فرانس برس في الساعة 17:00 غرينتش الثلاثاء، تمّ تسجيل 948 وفاة و18 ألفاً و313 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجّل فيها أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية هي إيطاليا (475 وفاة جديدة) تليها إيران (147 وفاة) ثم إسبانيا (107 وفيات).

ومنذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية بلغ عدد المصابين بالوباء في الصين -- باستثناء هونغ كونغ وماكاو -- 80 ألفاً و894 شخصاً توفي 3237 منهم وتماثل 69 ألفاً و601 للشفاء. وخلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت الصين 13 إصابة جديدة و11 وفاة.

أما خارج الصين فبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء حتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش الأربعاء 128 ألفاً و609 أشخاص (18300 حالة إصابة جديدة) توفي منهم 5 آلاف و547 شخصاً (937 حالة وفاة جديدة).