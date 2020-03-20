إصابة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكورونا

أصيب عضو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، بفيروس كورونا المستجد.

هذا وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في أوروبا، معظمهم في إيطاليا التي تعد الأكثر تأثّرا بالفيروس على صعيد العالم (3405).

ومع تسجيلها 1034 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية من بين 110 آلاف و568 إصابة تم تسجيلها رسميا، تعد أوروبا حاليا القارة الأكثر تأثّرا بالوباء العالمي.

يذكر أن عدد الوفيات حول العالم بلغ أكثر من 10 آلاف، مع تسجيل عدد جديد من الإصابات. وفي حين ارتفع عدد المصابين حول العالم إلى 244526، تعافى منهم 87407 أشخاص، لم يسجل البر الصيني لليوم الثاني على التوالي أي إصابة "محلية" جديدة.