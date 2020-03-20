بعد ترمب.. هل يعاني بوتين من أعراض كورونا؟

أعلن الكرملين الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد ولا يحتاج للخضوع لمثل هذا الاختبار لأنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف عندما سُئل عما إذا كان بوتين خضع لاختبار فيروس كورونا، قائلا: "الحمد لله.. إنه يشعر دائما بأنه في أفضل حال".

موضوع يهمك في ظل استمرار فيروس كورونا في تغوله وتمدده، حتى تجاوزت قائمة المصابين حول العالم ربع مليون، وأكثر من 10 آلاف وفاة،... أسئلة لا يمكن إلا أن تطرحها عن كورونا.. وهذه أجوبتها صحة

وسجلت روسيا 199 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو رقم يقل عن الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى، إلا أن الإصابات ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

ترمب أجرى تحليل كورونا!

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن بدوره في وقت سابق أنه لا يعان يمن أي أعراض، بعد مواجهته، حملة اعلامية ذكرت بأن التقى مسؤولين تبينت لاحقاً إصابتهم بكورونا.

قبل أن يعود البيت الأبيض ويعلن أنّ الرئيس غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون.

وقال الطبيب شون كونلي حينها: "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ". وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".

يذكر أن عدد الوفيات حول العالم بلغ أكثر من 10 آلاف، مع تسجيل عدد جديد من الإصابات. وفي حين ارتفع عدد المصابين حول العالم إلى 244526، تعافى منهم 87407 أشخاص، لم يسجل البر الصيني لليوم الثاني على التوالي أي إصابة "محلية" جديدة.