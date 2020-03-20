منشورات استفزتها.. تركيا توقف 64 شخصاً

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصا إثر نشرهم منشورات "مستفزة ولا أساس لها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية التركية عبر تويتر أمس الخميس "وجدنا 242 شخصا يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصا".

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ودون إعطاء المزيد من التفاصيل، قالت الوزارة إن العمل مستمر لتوقيف آخرين.

يذكر ان تركيا سجلت حتى الآن أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بكورونا، بينما سجلت 359 إصابة.

واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات مؤقتاً، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.

إلى ذلك، أصدرت الرئاسة التركية، الجمعة، تعميماً، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية وأي نشاط مماثل، في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية نيسان/ابريل.