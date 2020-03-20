تصريح ولا أغرب من رئيس.. "تسوقوا قدر المستطاع"

على عكس كافة التصريحات والدعوات حول العالم للتخفيف من الذعر والتهافت على المواد الغذائية وشراء الحاجيات، حث رئيس حكومة تايوان سو تسينج تشانج المواطنين على التسوق قدر المستطاع لدعم الاقتصاد.

كما قال "سو" الذي يعرف بحس الدعابة الساخر، للصحافيين اليوم الجمعة، إن هناك الكثير من الموارد في تايوان منها ورق الحمام الذي نفد في العديد من الدول. وأضاف "إذا كان الناس لا يخرجون ويطهون طعامهم في المنزل فعليهم شراء المزيد من المنتجات الزراعية التايوانية"، معتبراً أن مزارعي الجزيرة سيرحبون بذلك.

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يذكر أنه بعد زيادة الحالات الجديدة بين العائدين من الخارج، هرع السكان إلى المتاجر لشراء وتخزين السلع على الرغم من تأكيد الحكومة على عدم وجود سبب للذعر، وأنها ستعاقب المتربحين من الأزمة.

وكتب رئيس الوزراء على صفحته على موقع فيسبوك أمس الخميس: "اشتر كل ما بوسعك، هناك وفرة في السلع". وأضاف أن تلك فرصة مثالية لشراء المزيد من المنتجات التايوانية دعما للاقتصاد.

يشار إلى أن تايوان سجلت 108 حالات إصابة بكورونا.