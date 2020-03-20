عدد غير مسبوق.. وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز 4 آلاف

في الساعات الـ24 الأخيرة، أودى وباء كورونا بـ627 شخصا في إيطاليا في عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم، وفق ما أعلن الدفاع المدني، الجمعة.

وسجلت في منطقة لومبارديا في شمال البلاد 381 وفاة إضافية، فيما تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة في أنحاء البلاد في عدد غير مسبوق.

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هذا وتدرس الحكومة الإيطالية اتخاذ تدابير مشددة جديدة يمكن تبنيها سريعا لمكافحة وباء كوفيد-19.

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشسكو بوتشا الجمعة "بين الساعات الـ24 و48 القادمة، يمكن أن تسن قيودا جديدة" من بينها إمكانية تعليق الأنشطة في الهواء الطلق.

ويطالب حكام مناطق الشمال الأكثر تضررا بالوباء (حوالي 3 آلاف وفاة)، بتوسيع غلق المحال ونشر الجيش لتطبيق التدابير.

وقال حاكم منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا الجمعة "للأسف، حتى اليوم لا تسلك الأرقام اتجاها إيجابيا، سواء لناحية الإصابات الجديدة أو الوفيات" التي ارتفعت "بشكل مهم"، بدون أن يقدم أرقاما محدّدة.

من جهته، قال بوتشا "لكن حتى في لومبارديا يجب أن نبقي النظام الصحي نشطا، وكذلك قطاع الصناعات الغذائية وإنتاج الطاقة والنقل".

ودعا الوزير إلى "الحفاظ على رباطة الجأش" بموازاة "الصرامة والانضباط المطلقين وتغريم المخالفين للقواعد".

وتابع "نحن حاليا في سباق مئة متر" لحل المشاكل الطارئة، على غرار مراكز العناية المركزة "ثم علينا أن نركض في ماراتون" لمعالجة كل آثار الوباء.

ومنع الخميس ستيفانو بوناتشيني حاكم منطقة إيميليا رومانيا التي سجلت أكثر من 5200 إصابة و531 وفاة وتعد ثاني مناطق البلاد تضررا، أغلب الأنشطة في الهواء الطلق.

وكتب بوناتشيني على فيسبوك "إن جاءني أحد ليقول لي إنه لا يستطيع التخلي عن الركض، سأصحبه بنفسي ليركض في المستشفى".

هذا وأحصيت أكثر من 250 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الجمعة.

وأحصيت 256,296 إصابة و11,015 وفاة في 163 بلدا ومنطقة، خصوصا في الصين (80,976 إصابة منها 3248 وفاة) التي شكلت مهد الوباء، وفي إيطاليا (47,021 اصابة منها 4032 وفاة) التي سجلت أكبر عدد من الوفيات.