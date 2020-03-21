أوروبا تئن تحت عباءة كورونا.. حصاد موت جديد

رزحت أوروبا التي أضحت بؤرة تفشي فيروس كورونا تحت ظل الوباء بحسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، مع تسجيل قفزات في الوفيات في عدد من بلدانها، لا سيما إيطاليا وإسبانيا.

وسجلت القارة الأوروبية 127,056 إصابة، في ازدياد مستمر يوميا للعدد.

في التفاصيل، أعلنت السلطات الصحية في سويسرا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 6100 وارتفاع حالات الوفاة إلى 56

فيما سجلت فنلندا أول حالة وفاة بالوباء المتفشي.

وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إسبانيا السبت بأن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد ارتفع اليوم إلى 1326 بعدما وصل إلى 1002 أمس.

كما قفز عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 24926 السبت بعدما بلغ 19980 في البيانات المعلنة أمس.

وفي إيطاليا التي تغول فيها الفيروس المستجد وصلت الحصيلة الإجمالية إلى 4,032 وفاة و47,021 إصابة. وسجلت شبه الجزيرة 5,129 حالة تعافي.

أما في ألمانيا فأفادت مراسلة العربية/الحدث بأن أعداد الإصابات قاربت الـ 20 ألفا. وفي بلجيكا، أشار مراسل العربية إلى ارتفاع الإصابات إلى 2815 والوفيات إلى 67.

حول العالم

وحول العالم توفي 11,401 شخصا على الأقل بالوباء منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية السبت الساعة 11,00 ت غ.

وأحصيت 271,660 إصابة في 164 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشاره.

ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، إذ صار عدد كبير من الدول يقتصر على إحصاء الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات.

ومنذ آخر إحصاء يوم الجمعة، سجلت 272 وفاة و12,725 إصابة جديدة في العالم.

أما الصين (دون اعتبار هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الفيروس أول مرة نهاية كانون الأول/ديسمبر، فسجلت إجمالي 81,008 إصابة (32 جديدة بين الجمعة والسبت) بينها 3,255 وفاة (7 جديدة) و71,740 حالة تعافي.

يشار إلى أن الدولة الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إيران بـ1,556 وفاة من بين 20,610 إصابة، وإسبانيا بـ1326وفاة من بين 19,980 إصابة، ثم فرنسا بـ450 وفاة من بين 12,612 إصابة، والولايات المتحدة بـ260 وفاة من بين 19,624 إصابة.

ومنذ مساء الجمعة، سجلت وفيات أولى بالفيروس في الإمارات العربية المتحدة وليتوانيا وإسرائيل وباراغواي. وسجلت أول إصابة في زيمبابوي.

وبلغت حصيلة الإصابات في أوروبا حتى الساعة 11,00 ت.غ السبت 127,056 (6,028 وفاة)، وفي آسيا 95,565 إصابة (3,455 وفاة)، والشرق الأوسط 23,327 إصابة (1,581 وفاة)، والولايات المتحدة وكندا 20,360 إصابة (269 وفاة)، وأميركا الجنوبية والكاريبي 3,226 إصابة (35 وفاة)، وأوقيانيا 1,12 إصابة (7 وفيات) وإفريقيا 1,006 إصابة (26 وفاة).