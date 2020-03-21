أزمة معقمات في السودان.. ومبادرات لتوفيرها مجاناً

في حين حذرت منظمة الصحة العالمية، من تدهور الوضع في إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا، ظهرت الاستعدادات على قدم وساق في السودان عبر تبني عدد من المبادرات لمكافحة كوفيد - 19.

وقام صيادلة وأطباء بتركيب معقمات لليدين والأسطح وفق معايير الصحة العالمية، في حين انعدمت الكمامات الطبية والمعقمات في كثير من الصيدليات بسبب تصديرها قبل بدء الأزمة في السودان، فيما استغل بعض التجار ذلك في السوق السوداء.

موضوع يهمك في حين يكافح العالم فيروس كورونا بكل الطرق والأساليب لمنع تفشيه خصوصاً لدى كبار السن، إلا أن الصحفي يافار عباس (100... متحدياً كورونا.. عمره 100 استبق العزل الصحي وتزوج الأخيرة

من جانب آخر ترغب الشركات المتبرعة بتوزيع المعقمات الطبية مجانا على الأحياء الفقيرة.

هذا، وطالب المواطنون السودانيون بمحاسبة من يستغل الأوضاع الحالية من التجار برفع الأسعار.

#السودان.. انعدام الكمامات الطبية ومعقمات اليدين في الصيدليات ومبادرات من بعض الصيادلة والأطباء لتصنيع المعقمات وتوفيرها للمواطنين pic.twitter.com/DtyAeaVgjp — الحدث (@AlHadath) March 21, 2020

إلى ذلك، أكد السودان الجمعة ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم بينما أعلنت ولاية الخرطوم سلسلة إجراءات لمنع انتشار المرض.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الحالة الجديدة لرجل أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل بمؤسسة دولية وإنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة هو وأسرته.

وذكرت الوكالة أن ولاية الخرطوم قررت منع التجمعات بما فيها الاحتفالات الدينية والمسيرات، وإغلاق قاعات الأفراح والأماكن

الرياضية والمقاهي.

وكان أعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع، وأعلنت حالة الطوارئ الصحية في البلاد وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

كما تم إغلاق كل المطارات والمعابر البرية ماعدا الشحن التي تحمل المساعدات أو الشحن التجاري للبضائع.

هذا وأعلنت انتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.