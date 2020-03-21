باكستان تعلق الرحلات.. ماذا فعل كورونا بآسيا الوسطى؟

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا.

وأضافت في بيان "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 2020 (الساعة 2000 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من أبريل (الساعة 2000 بالتوقيت المحلي)".

واستثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية.

وسجلت البلاد ثلاث وفيات بفيروس كورونا و481 حالة إصابة مؤكدة.

وفي آسيا الوسطى، أعلنت السلطات في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان عن قيود جديدة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا مع تصاعد عدد حالات الإصابة في آسيا الوسطى.

53 إصابة في كازاخستان

وقالت السلطات في كازاخستان التي توجد بها 53 حالة إصابة مؤكدة، اليوم السبت، إنها تقوم بإغلاق جميع الحدائق في آلما آتا كبرى مدن البلاد بعد أن تم إغلاق المدينة.

وخلال اليومين الماضيين قام أفراد الشرطة والحرس الوطني بإغلاق عدد من المباني السكنية التي يقيم فيها مصابون في ألما آتا.

وفي أوزبكستان التي توجد بها 33 حالة إصابة مؤكدة أعلنت الحكومة في وقت متأخر أمس الجمعة، إغلاق جميع أماكن الترفيه والمقاهي ومنع حفلات الزواج التي تحضرها أعداد كبيرة من المدعوين والحفلات الأسرية الأخرى.

لا إصابات في تركمانستان

وفي تركمانستان التي لم تعلن إلى الآن عن حالات إصابة بفيروس كورونا، قال سكان متجهون إلى العاصمة عشق اباد وآخرون مغادرون منها، إن المسؤولين في نقاط التفتيش التي أقيمت حول المدينة أبلغوهم بأن السفر ممنوع إلا للضرورة.

ولم تصدر الحكومة التركمانية، التي علقت في وقت سابق جميع الرحلات الجوية الدولية، إعلانا رسميا عن نطاق ومدة القيود الجديدة.

واليوم السبت، قالت حكومة قرغيزستان، حيث تضاعف عدد حالات الإصابة خلال ساعات الليل إلى 12 حالة، إنها تبحث إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من غد الأحد. وكانت الحكومة قد أغلقت بالفعل المناطق التي توجد بها حالات إصابة.