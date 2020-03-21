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لمواجهة كورونا.. تركيا تعلق الرحلات مع عشرات الدول

المصدر: أنقرة - رويترز
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اتخذت تركيا المزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، حيث علقت الطيران مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء أمس الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى تسع بعد وفاة خمسة مرضى مسنين.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 670 حتى أمس الجمعة منذ اكتشاف أول حالة في الأسبوع الماضي.

وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المباريات الرياضية إلى أجل غير مسمى.

ويشمل تعليق الطيران الجديد دولا منها كندا والجزء الشمالي من قبرص.

ووسعت تركيا اليوم السبت نطاق الحظر ليشمل النزهات الخلوية وحفلات الشواء وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل.

كلمات دالّة

#كورونا, #تركيا
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