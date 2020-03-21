"ابقوا بمنازلكم".. دعوات بمكبرات الصوت في لبنان

مع إعلان وزارة الصحة في لبنان السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 206 حالة، انتشرت دعوات بمكبرات الصوت لبقاء الناس في المنازل.

كما أوضحت أن تلك الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، مشددة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.

وشددت على أن أي تهاون بتطبيق الاجراءات الوقائية التي أعلن عنها سابقاً سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

حالة الطوارئ

بدوره، طلب رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، النائب عاصم عراجي، السبت، إعلان حالة الطوارئ في لبنان بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 24 حالة جديدة في يوم واحد، وقال في تصريح لـ"العربية" و"الحدث" إنه يطالب بذلك بسبب عدم التزام المواطنين البقاء في منازلهم.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا.

وقال البيان: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الأمس).

إجراءات صارمة

بدورها، تتابع وزارة الصحة أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.

إلى ذلك نصت الإجراءات على "إقفال الإدارات والمؤسسات العامة"، مستثنية تلك الضرورية مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء، وتُقفل أيضاً "الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة"، باستثناء المطاحن والأفران "وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية".

هذا وقررت الحكومة في وقت سابق وقف الرحلات الجوية مع الدول التي تشهد تفشياً للفيروس مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين وفرنسا ومصر والعراق وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سوريا التي لم تعلن حتى الآن أي إصابة لديها.