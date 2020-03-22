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بأمر بوتين.. الجيش الروسي يرسل مساعدات طبية لإيطاليا

المصدر: موسكو - رويترز
800 حالة وفاة من كورونا ضربت إيطاليا في يوم واحد
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أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الجيش سيبدأ في إرسال مساعدات طبية لإيطاليا اعتبارا من اليوم الأحد لدعمها في التصدي لفيروس كورونا المستجد بعد أن تلقى أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن بوتين تحدث إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس السبت وعرض تقديم الدعم والمساعدة من خلال إرسال مركبات تعقيم متحركة ومتخصصين للمناطق الأكثر تضررا في إيطاليا.

وسجلت إيطاليا، أكثر دول العالم تضررا بالفيروس، قفزة حادة في عدد الوفيات من المرض أمس السبت بما يقرب من 800 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا فيها إلى نحو خمسة آلاف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات نقل عسكرية ستتحرك لتوصيل ثمانية ألوية متنقلة من المسعفين العسكريين ومركبات تطهير ومعدات طبية لإيطاليا اعتبارا من اليوم الأحد.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا سترسل أيضا نحو 100 متخصص عسكري في علم الفيروسات والأوبئة.

وسجلت روسيا 306 إصابات بالفيروس أغلبها في موسكو وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالمرض.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #بوتين, #كورونا, #روسيا

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