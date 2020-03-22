زلزال يهز كرواتيا.. ووزير الداخلية: الوضع معقد جدا مع كورونا

ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.

ووقع الزلزال الساعة (5,00 بتوقيت غرينتش)، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق صحافية في وكالة فرانس برس.

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كما أكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

كما تضررت كاتدرائية زغرب الشهيرة مع انهيار أحد أبراجها. حيث أعيد بناء الكاتدرائية بعد أن تهدمت جراء زلزال عام 1880.

من جانبه، قال وزير الداخلية دافور بوزينوفيتش إن الوضع معقد بسبب الإجراءات التقييدية المتعلقة بالفيروس.

وأضاف في تصريحات صحفية "هناك قواعد متبعة عندما يكون هناك زلزال، لكن عندما يكون هناك زلزال بالتزامن مع حالة طوارئ عالمية، فهذا وضع أكثر تعقيدا بكثير".

وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة (6,00 ت غ).

هذا ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.