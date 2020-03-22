فرنسا تحت ظل كورونا.. حصيلة ضحايا جدد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، أن وباء كورونا المستجد أودى حتى الآن بـ562 شخصاً بزيادة 112 شخصاً خلال 24 ساعة، فيما نقل 6172 مصاباً إلى المستشفيات، بينهم 1525 في أقسام الإنعاش لخطورة حالتهم.

ففي 24 ساعة، ازداد عدد من نقلوا إلى المستشفيات بواقع 946 شخصاً وعدد الحالات الخطيرة التي وضعت في الإنعاش بأكثر من 220.

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وقالت الإدارة العامة للصحة: "نتجه سريعاً إلى وباء شامل على الأراضي" الفرنسية، داعية إلى "احترام صارم لتعليمات العزل والإجراءات الوقائية" على غرار غسل اليدين في شكل منتظم وإبقاء مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأفراد.

غموض حول سلوك كورونا

كما أكدت أن "غموضاً كبيراً لا يزال يلف سلوك الفيروس وكذلك تأثير الإجراءات الوقائية الفردية والجماعية (...) التي تنفذ بحذافيرها. ويمكننا جميعاً تجنب حالات خطيرة ووفيات عبر احترام تام للتعليمات".

إلى ذلك أوضحت أن "أكثر من أربعة آلاف فحص تجري يومياً" وقد "أجري أكثر من ستين ألف فحص" منذ بدء انتشار الوباء.

وأضافت أن الانتقال إلى الطور الوبائي استدعى حجر الحالات الأكثر خطورة، مذكرة بأن "الفحص يشمل خصوصاً الأشخاص الضعفاء والمعرضين للخطر ومن نقلوا إلى المستشفيات".

يشار إلى أن كورونا أسفر عن وفاة 12 ألفاً و725 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى معطيات رسمية حتى الساعة 17.10 بتوقيت غرينتش السبت.