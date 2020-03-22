كورونا يتسلل إلى غزة.. تسجيل أول إصابتين

أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإصابتين تم تشخيصهما لدى مواطنَين عائدين من باكستان، مضيفة أنهما بقيا "بين المحجورين" في مركز للحجر قرب الحدود مع مصر "ولم يدخلا القطاع".

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كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن الرجلين في حالة مستقرة.

ويرى خبراء أن إصابة أي شخص داخل غزة بالفيروس سيفضي إلى انتشاره سريعاً نظراً إلى الاكتظاظ السكاني الشديد.

يذكر أن إسرائيل تفرض منذ صيف العام 2006 حصاراً مشدداً على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.

إلى ذلك فرضت حركة حماس إجراءات احترازية مشددة، بينها إغلاق المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، إضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات ومنع كل الفعاليات والنشاطات المجتمعية.

900 شخص

من جهتها، وضعت وزارة الصحة نحو 900 شخص كانوا قد عادوا إلى القطاع مؤخراً رهن الحجر الصحي، إلى جانب آلاف في الحجر الصحي المنزلي.

وترتفع في قطاع غزة نسبة الفقر نتيجة الحصار الذي تسبب أيضاً بضعف النظام الصحي ومعاناته من نقص كبير بالمستلزمات الأساسية.