كورونا يتوسع في تركيا.. وفاة 12 وإصابة 277

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 12 شخصاً السبت ليصل إلى 21 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 277 ليصل الإجمالي إلى 947.

وقال قوجة إنه تم إجراء 2953 فحصاً في المجمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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عزل منزلي على المسنين والمرضى

يشار إلى أن تركيا فرضت السبت العزل المنزلي على المسنّين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاماً وعلى من يعانون من أمراض مزمنة بهدف الحد من تفشي كورنا على أراضيها.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول بياناً لوزارة الداخلية جاء فيه أن "المسنين من عمر الـ65 وما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، قُيّد خروجهم من منازلهم وتنقلهم في الأماكن المفتوحة مثل الحدائق، اعتباراً من منتصف ليلة السبت-الأحد، بموجب المادة الـ11 من قانون الإدارة المحلية، والمادة 27 من قانون السلامة الصحية العامة".

كما تطاول القيود من يعانون من مشاكل في التنفّس أو يتّبعون علاجاً يضعف مناعتهم.

"عدم التزام"

وبرّرت الوزارة قرارها بـ"عدم التزام" المسنين والأكثر ضعفاً بالقيود المفروضة على التنقّلات غير الضرورية، "ما يشكّل خطراً على صحّتهم وعلى الصحة العامة".

إلى ذلك لفتت إلى أنه سيتم تدريب مجموعات دعم من أفراد القوى الأمنية ومتطوعين في منظمات غير حكومية من أجل تلبية احتياجات الأشخاص الموضوعين في العزل المنزلي ممن ليس لديهم من يساعدهم.

ولم توضح الوزارة مدة هذا التدبير كما لم تحدد العقوبات التي ستفرض على المخالفين.

وفي الأيام الأخيرة كثفت تركيا تدابير مكافحة الجائحة وأغلقت المدارس والمطاعم وعلّقت الرحلات الجوية مع 68 بلداً وحظرت إقامة الأحداث الثقافية.