العاهل الأردني: أطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن البلاد شكلت خلية أزمة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالب ملك الأردن، في خطاب له اليوم الاثنين، الجميع بالتزام التعليمات لمواجهة كورونا، ودعا أفراد الشعب إلى عدم التنقل.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، سجلت اليوم الاثنين، 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" في عمان، أن الأردن أعلن استمرار حظر التجول حتى إشعار آخر.

كما اطمأن الملك عبدالله الثانى اليوم الاثنين، على المخزون الاستراتيجي لمستوعبات (صوامع) الحبوب في منطقة الغباوي، في إطار حرصه على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الملك، خلال الزيارة التفقدية، أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية أولوية في جميع الظروف، لافتا إلى أن الهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن من تلك السلع، بما يكفي لأكثر من عام.

وتنفذ المملكة الأردنية إجراءات صارمة في العاصمة عمان لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بين المواطنين، حيث تواظب السلطات المحلية على تعقيم الشوارع والميادين الرئيسية مع احتمالية استمرار فرض حظر التجول في الأسابيع القادمة لمنع أي شبهة لنقل العدوى.

وعرضت وسائل إعلام أردنية فيديوهات جديدة توثق جانبا من أعمال التعقيم في شوارع وأحياء عمان تنفيذا لخطة وبرنامج تعقيم أعدته أمانة عمان.

وذلك في الوقت الذي شهدت فيه شوارع عمان خلوها من حركات المواطنين تنفيذا لإجراءات المملكة في مواجهة فيروس كورونا.