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أكثر من 2,6 مليار شخص في الحجر بسبب كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
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أفادت إحصائية لفرانس برس بأن 2.6 مليار شخص حول العالم طُلب منهم منع التجول بسبب كورونا.

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#كورونا
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