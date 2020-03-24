أكثر من 2,6 مليار شخص في الحجر بسبب كورونا آخر تحديث: الثلاثاء 29 رجب 1441 هـ - 24 مارس 2020 KSA 18:43 - GMT 15:43 تارخ النشر: الثلاثاء 29 رجب 1441 هـ - 24 مارس 2020 KSA 18:33 - GMT 15:33 المصدر: دبي - العربية.نت رابط مختصر شارك أكثر من 2,6 مليار شخص في الحجر بسبب كورونا PDF اطبع حجم الخط أفادت إحصائية لفرانس برس بأن 2.6 مليار شخص حول العالم طُلب منهم منع التجول بسبب كورونا. كلمات دالّة #كورونا إقرأ أيضاً مسؤول إيطالي: المصابون بكورونا أكثر 10 مرات من المعلن 13:54 GMT إقرأ أيضاً كورونا.. تدافع عالمي مجنون على شراء أجهزة التنفس الصينية 16:21 GMT