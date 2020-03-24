تركيا تفرض قيوداً على المتاجر والحافلات لمكافحة كورونا

فرضت تركيا اليوم الثلاثاء، قيودا على ساعات عمل متاجر البقالة وعدد الزبائن وركاب الحافلات في إطار تعزيز خطوات مكافحة فيروس كورونا بعدما ارتفعت حصيلة الوفيات بالمرض في البلاد إلى 37.

وأغلقت أنقرة المدارس والمقاهي والحانات، ومنعت صلاة الجماعة في المساجد، وأرجأت المباريات الرياضية إلى أجل غير مسمى، كما علقت رحلات الطيران إلى الكثير من البلدان للحد من انتشار الفيروس.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، حصيلة الوفيات الجديدة الليلة الماضية، وقال إن عدد الحالات المؤكدة الجديدة ارتفع بواقع 293 إصابة أمس الاثنين، ليصل الإجمالي إلى 1529 إصابة، فيما جرى فحص أكثر من 24 ألف شخص.

وفي أحدث خطواتها، قالت وزارة الداخلية، إن ساعات عمل متاجر البقالة والسوبر ماركت ستكون من التاسعة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش) إلى التاسعة مساء (2100 بتوقيت غرينتش) مع الحرص على وجود متسوق واحد في كل عشرة أمتار مربعة بالمتجر.

وذكرت الوزارة في بيان أنه لن يسمح للحافلات بين البلدات والمدن بأن يتجاوز عدد الركاب 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية مع ضرورة ترك مسافة بين الركاب.

وأفاد وزير الصحة مساء أمس الاثنين، أن تركيا ستوظف 32 ألفا آخرين من أفراد الطواقم الطبية، وستوقف تصدير الكمامات محلية الصنع كي تكون متاحة للعاملين في القطاع الطبي في ظل تفشي الفيروس في البلد.

وأضاف أن تركيا طلبت أجهزة فحص سريع للفيروس من الصين، وكذلك أدوية كشف أنها استخدمت لعلاج مرضى كورونا هناك، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن هذه الأدوية.

وقال قوجة خلال مؤتمر صحافي: "قمنا بتفعيل نظام الفحص السريع. اليوم وصل 50 ألف جهاز من الصين، ويوم الخميس سيصل 300 ألف جهاز إضافي، وأجرينا ترتيبات لاستخدام ما يصل إلى مليون جهاز".