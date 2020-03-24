جنوب إفريقيا تسجل أعلى إصابات كورونا في القارة

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا مرة أخرى إلى 554 إصابة، اليوم الثلاثاء، في أكبر عدد إصابات في أي بلد إفريقي، فيما يتأهب سكانها البالغ عددهم 57 مليون نسمة لعملية إغلاق ستبدأ بعد غد الخميس.

وأعلنت 43 من أصل 54 دولة إفريقية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

ويبلغ عدد الحالات المصابة في القارة 1788. وقد أبلغت 13 دولة عن 58 حالة وفاة، في حين لم تسجل جنوب إفريقيا حالة وفاة واحدة.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، مساء الاثنين، الإغلاق لمدة 21 يومًا. وأعلنت رواندا وتونس حالة الإغلاق في وقت سابق.

وسيُطلب من العمال في جنوب إفريقيا البقاء في منازلهم باستثناء العاملين في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والأمن، بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمرافق والمنتجات الطبية.

ويمكن للأفراد مغادرة المنزل فقط في ظل "ظروف تخضع لرقابة صارمة" للوصول إلى المواد الأساسية.

وتتركز أغلب الإصابات في المركز الاقتصادي للبلاد، الذي يضم جوهانسبيرغ والعاصمة بريتوريا، بنحو 302 إصابة، يليه إقليم كيب غرب البلاد، والذي يشمل مدينة كيب تاون بـ 213 حالة.

وقال وزير الصحة زويلي مخيز، إن المسؤولين توقعوا ارتفاع عدد الحالات على الرغم من الإغلاق لكن التغييرات قد تظهر في نهاية الأسبوع الثاني أو الثالث من الإغلاق، مضيفا "يجب ألا نشعر بالصدمة عندما نرى الزيادة".

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وفي أماكن أخرى من إفريقيا، حظرت نيجيريا الرحلات الجوية الدولية. وأكدت الحكومة الإثيوبية لمنتدى مجموعة العشرين العالمي للتعاون الاقتصادي قبل قمة مجموعة العشرين "أن فيروس كورونا يشكل تهديدا وجوديا لاقتصادات الدول الإفريقية".

وستبحث مجموعة العشرين حزمة تمويل طارئة بقيمة 150 مليار دولار لإفريقيا في ظل اقتراح بشطب جميع الفوائد على القروض الحكومية وجزء من ديون البلدان منخفضة الدخل.

ومن المتوقع أن تتضرر اقتصاديات الدول الإفريقية بشدة من فيروس كورونا نتيجة إغلاق الحدود وانخفاض حجم التجارة.