رئيس وزراء أستراليا يعلن إجراءات للأفراح والجنازات

حث رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون مواطنيه، الثلاثاء، على التباعد الاجتماعي، معلنا إجراءات جديدة للمناسبات مثل الأفراح والجنازات في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء أستراليا إنه يمكن إقامة حفلات الزفاف على أن يقتصر الحضور على 5 أشخاص على الأكثر.



وأوضح أن الحكومة تسمح بمراسم الجنازات على ألا يزيد الحضور على 10 أشخاص، وطالب مواطنيه بأن يحدوا من عدد الضيوف في منازلهم.

وأعلنت أستراليا، الأحد، خطة إنفاق بقيمة 66 مليار دولار أسترالي (38 مليار دولار) للحدّ من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجدّ، في وقت طُلب من المواطنين إلغاء رحلاتهم الداخلية لمنع تفشي الفيروس.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ، إن هذا المبلغ سيرفع قيمة مساعدات الحكومة والمصرف المركزي لدعم الاقتصاد إلى 189 مليار دولار أسترالي (109.5 مليار دولار)، أي ما يوازي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستحصل الشركات الصغيرة وغير الربحية على مبالغ تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أسترالي، كما أن رواتب العاطلين عن العمل ستُضاعف لفترة مؤقتة، وسيحصل المتقاعدون على مبلغ 750 دولاراً أسترالياً.

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وسيتمكن العاملون الذين تراجع دخلهم ما لا يقل عن 20% بسبب تفشي الوباء، من الوصول إلى تعويضاتهم في وقت مبكر، وسيُسمح للذين يواجهون صعوبات بأن يسحبوا من تعويضاتهم مبلغاً يصل إلى 20 ألف دولار أسترالي على مدى عامين.

وسجّلت أستراليا أكثر من 1300 إصابة بكورونا المستجد وسبع وفيات. وأغلقت البلاد حدودها في خطوة منع دخول غير مسبوقة لغير المقيمين، آملةً في وقف تفشي فيروس كوفيد-19.

وفرضت أربع مناطق هي جزيرة تاسمانيا وولاية ساوث أستراليا وولاية ويسترن أستراليا والإقليم الشمالي، عزلاً ذاتياً على زائريها لمدة 14 يوماً.