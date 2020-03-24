مقتل 70 جندياً نيجيرياً على الأقل في كمين نصبه متطرفون

قتل 70 جندياً نيجيرياً على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه مقاتلون متطرفون في شمال شرق البلاد، كما أعلن الجيش ومصادر أمنية الثلاثاء.

وقال عسكريان لوكالة فرانس برس رفضا الكشف عن هويتيهما إن المتطرفين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنودا أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو الاثنين.

وتعرضت قري غاجيغانا وتونغوشي لهجمات متكررة من قبل نفّذها مقاتلو حركة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا.

ويأتي هجوما، الجمعة، غداة معارك عنيفة بين القوات الإقليمية لمكافحة المتطرفين وتنظيم داعش في غرب إفريقيا على مشارف مونغونو في ولاية بورنو، أدت إلى مقتل جنديين تشاديين وعدد من المتمردين، بحسب مصادر متطابقة.

وخلال 10 سنوات، أدى النزاع إلى مقتل 35 ألف شخص وتسبب بنزوح مليوني شخص في شمال شرق نيجيريا. وامتدّت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، لذلك تم تشكيل قوة عسكرية إقليمية لمحاربة المتمردين.