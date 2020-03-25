المشاهد الأولى بعد اقتحام مسلحين معبدا للهندوس بكابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأربعاء أن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ في كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان في رسالة للصحفيين إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم.

يأتي هذا الهجوم في وقت تحاول البلاد إرساء الاتفاق المبدئي مع حركة طالبان الذي عقد الشهر الماضي في الدوحة برعاية أميركية.

ولم تكن الحكومة الأفغانية طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الذي وقع في 29 فبراير لكن الاتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق أمام طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية.

لكن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بين الحكومة وطالبان، وقد ساهم في ذلك الخلاف بشأن إطلاق سراح سجناء والنزاع بين الرئيس الأفغاني أشرف غني، وخصمه السياسي عبد الله عبد الله.

