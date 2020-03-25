المشاهد الأولى بعد اقتحام مسلحين معبدا للهندوس بكابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأربعاء أن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ في كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان في رسالة للصحفيين إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم.
First visuals of #GurdwaraGuruHarRai, Shor Bazar, #Kabul where in a #fidayeenattack reportedly four persons were killed.#KabulBlastatGurdwara https://t.co/9wJUWSd3iC pic.twitter.com/VddpjqlPvS— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) March 25, 2020
يأتي هذا الهجوم في وقت تحاول البلاد إرساء الاتفاق المبدئي مع حركة طالبان الذي عقد الشهر الماضي في الدوحة برعاية أميركية.
ولم تكن الحكومة الأفغانية طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الذي وقع في 29 فبراير لكن الاتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق أمام طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية.
لكن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بين الحكومة وطالبان، وقد ساهم في ذلك الخلاف بشأن إطلاق سراح سجناء والنزاع بين الرئيس الأفغاني أشرف غني، وخصمه السياسي عبد الله عبد الله.