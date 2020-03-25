الوباء يتفشى في إسرائيل.. أكثر من ألفي إصابة كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، الأربعاء، ووصل إلى 2030 حالة.

يذكر أن وزير الداخلية الإسرائيلي، جلعاد إردان، كان أعلن، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

موضوع يهمك أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي كان على متن سفينة الرحلات السياحية... ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل العرب و العالم

لا بديل عن حظر التجوال

وأضاف إردان في تصريحات صحافية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني في إسرائيل، أنه في حال وصول عدد الإصابات إلى 1000 فإنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

كما من المتوقع أن يتم تقسيم إسرائيل إلى مربعات، وستكلف الشرطة والجيش بفحص المتواجدين في الخارج، بحسب كلام الوزير الذي شدد في الوقت نفسه على عدم وجود بديل لحظر التجوال.

تعتزم الحكومة أيضا تمديد التوقيت الشتوي شهراً إضافياً على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

التوقيت الشتوي.. حل آخر

بدوره، أوضح وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان منذ أيام، أن الحكومة تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت لاحق أن المستشار القضائي ماندلبيت، وافق على تمديد التوقيت الشتوي شهرا حتى 1 مايو/أيار المقبل.

إلى ذلك، شدد ليتسمان على أهمية الحفاظ على الحجر الصحي والعزل المنزلي وابتعاد الناس عن بعضهم بعضا والتقليل من الاحتكاك.