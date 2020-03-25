بريطانيا.. أنباء عن إصابة الأمير تشارلز بكورونا

أفادت وسائل اعلام بريطانية الأربعاء بإصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه خضع للاختبار وقد جاءت النتيجة إيجابية.

كما نقلت عن متحدث باسم "كلارنس هاوس" قوله إن الأمير يعاني من أعراض خفيفة، لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد".

وأوضحت أن الأمير وزوجته في الحجر الذاتي في منزلهما في اسكتلندا.

كما أشار المتحدث إلى أن دوقة كورنوال خضعت للاختبار أيضاً للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس المستجد، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية سابقاً بالوباء، وبأسوأ أزمة صحية تواجه العالم.