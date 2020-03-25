بعد إصابته بكورونا.. وفاة نائب سفير بريطانيا لدى المجر

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، أن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية في بودابست، ستيفن ديك، توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاماً توفي في المجر الثلاثاء. كما كان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر/كانون الأول وفقاً لسيرته التي نشرت على موقع الحكومة البريطانية.

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يشار إلى أنه بوفاة ديك وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى 10 طبقاً للبيانات الرسمية للحكومة المجرية التي نشرت في وقت سابق الأربعاء والتي اكتفت بالقول إن مواطناً بريطانياً توفي نتيجة إصابته بالفيروس.

ونقل بيان وزارة الخارجية البريطانية عن وزير الخارجية دومينيك راب قوله: "حزنت للغاية للأنباء التي أفادت بوفاة ستيفن وقلبي مع والديه ستيفن وكارول".

يذكر أن وباء "كوفيد-19" أودى بأكثر من 20 ألف شخص في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معلومات رسمية، الأربعاء، حتى الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش.

وفي الإجمال، أحصيت عشرون ألفاً و334 وفاة غالبيتها في أوروبا، حيث سجلت 13 ألفاً و581 وفاة. وتبقى إيطاليا (7503 وفيات) البلد الأكثر تضرراً، تليها إسبانيا (3434 وفاة) والصين (3281) بؤرة الوباء الأساسية.