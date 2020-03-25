بوتين: المنزل أنجح طريقة لصد الوباء

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، المواطنين على البقاء في المنزل، من أجل المساعدة في كبح جماح فيروس كورونا.

وقال في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي: "سيتم منح عطلة طويلة للمؤسسات لمحاولة وقف انتشار الفيروس المستجد".

كما أكد أنه يجب حماية الشركات المتعثرة في البلاد من الإفلاس، واقترح إعفاء المواطنين عن واجب سداد الديون مؤقتاً.

إلى ذلك، أرجأ الرئيس الروسي التصويت على التعديل الدستوري إلى أجل غير مسمى.

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تأهب الجيش الروسي

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بوتين أمر بإجراء اختبار بغية التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشي "كوفيد-19".

وأكدت الوزارة أن الاختبار الذي انطلق اليوم سيستمر حتى 28 مارس الجاري في مؤسسات القيادة والوحدات التابعة للمنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية، في سلاح الجو والقوات الصاروخية الاستراتيجية وقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وقوات الهندسة العسكرية وبعض الهيئات المختصة بالإمدادات الطبية.

كما أشارت إلى أن الاختبار يأتي بغرض رفع مستوى استعداد هذه الوحدات لتحقيق الأهداف المتعلقة بمكافحة الفيروس إذا اقتضى الأمر ذلك.

يذكر أن العاصمة الروسية بدأت اليوم تنفيذ حظر مؤقت على التجمعات. وقال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو على موقعه الإلكتروني، إن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات بهدف احتواء تفشي كورونا، اشتمل حظرا مؤقتا على تنظيم أي تجمعات عامة، وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

كما أوضح أن متاجر الأغذية والبنوك ستظل مفتوحة.

وسجلت روسيا 658 حالة إصابة بالفيروس، 410 حالات منها في موسكو.